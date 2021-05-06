«Надежные, как Калашников». Путин заявил о действенности российских препаратов от коронавируса

Российские препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова. Такое сравнение привел президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Путин отметил, что так о наших препаратах высказался один европейский специалист.

«Наши препараты основаны на технологиях, которые как раз применялись десятилетиями. Они тоже достаточно современны. И на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и безопасными, как сказал один из европейских специалистов, надежный, как автомат Калашникова. Это не мы сказали», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что многочисленные доклады говорят о том, что американская вакцина Moderna очень эффективна. Президент при этом добавил, что хорошо, если так и будет на самом деле, только проверить это можно будет лет через 10 — после многолетнего анализа.

«На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Как я понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna», — отметил глава государства.

Сегодня стало известно, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса.