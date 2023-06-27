Власть 27 июня 2023, 15:16 Надеюсь, что никто ничего не украл – Путин о руководстве ЧВК «Вагнер» Президент Путин выразил надежду, что руководство ЧВК «Вагнер» ничего не украло РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с военными заявил, что страна с уважением относилась к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Компания финансировалась государством.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заявил Путин.

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С мая 2022 года ЧВК «Вагнер» получила свыше 86 миллиардов рублей на содержание бойцов и стимулирующие выплаты. При этом собственник компании «Конкорд», он же основатель частной военной компании, Евгений Пригожин, через Военторг заработал от государства 80 миллиардов рублей за год.

Ранее Путин назвал настоящими защитниками вставших на пути смуты и не допустивших хаоса. Глава государства отметил, что военнослужащие действовали решительно и мужество, а консолидация общества помогла подавить мятежа.

Президент подчеркнул, что военные летчики, которые погибли в ночь на 24 июня в результате мятежа, с честью выполнили свой долг. Путин почтил их память минутой молчания.