Надбавки водителям скорой помощи предложили освободить от НДФЛ

Он уточнил, что эта инициатива касалась только врачей и медработников, выплаты водителям «скорой» от налогов не освобождались. Кутепов предложил исправить сложившуюся ситуацию и внес в Госдуму законопроект, по которому водителей также освободят от уплаты НДФЛ с надбавок.