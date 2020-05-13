Надбавки водителям скорой помощи предложили освободить от НДФЛ
Стимулирующие выплаты сотрудникам скорой помощи, которые выезжают на вызовы по коронавирусу, предлагают освободить от НДФЛ. Такой законопроект предложил в Госдуме председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Он уточнил, что эта инициатива касалась только врачей и медработников, выплаты водителям «скорой» от налогов не освобождались. Кутепов предложил исправить сложившуюся ситуацию и внес в Госдуму законопроект, по которому водителей также освободят от уплаты НДФЛ с надбавок.