Власть 17 мая 2023, 01:45 «Начнут отстреливать синичек». Задержания за желтые и синие цвета раскритиковали в Госдуме Депутат Даванков: МВД должно объяснить, что желтые и синие цвета — не повод для задержаний Katya Ross / Unsplash

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В России участились случаи задержаний и проведения проверок из-за сочетания желтого и синего цветов, заявил депутат Госдумы Владислав Даванков. В своем Telegram-канале он написал, что ситуация дошла до абсурда. По мнению парламентария, представителям МВД необходимо опубликовать разъяснение о том, что эти цвета не являются поводом для возбуждения дел.

Депутат напомнил, что из-за «желто-синих» косичек дочери пришлось оправдываться жительнице ХМАО, а на прошлой неделе в Москве задержали людей, одетых в одежду «запретных» цветов.

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«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР», — подчеркнул Владислав Даванков и назвал этот пусть абсурдным.

Он призвал прекратить нервировать людей из-за неопределенности по этому вопросу. По его мнению, МВД необходимо выступить с разъяснением о том, что сочетание желтого и синего цветов не является поводом для задержаний и возбуждения дел.

Мать школьницы из Пыть-Яха попросили проверить из-за «желто-синих» косичек дочери. Полицейские организовали проверку, но нарушения закона не выявили.