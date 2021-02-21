«Начнем с Жириновского»: депутат Лебедев оценил идею об ограничении по весу для чиновников

Член партии ЛДПР Игорь Лебедев рассказал, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников. Относительно распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы он заявил, что начнут с лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего эту идею.

Слова вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева привело РИА «Новости». Он подчеркнул, что предложение Жириновского не будут включать в предвыборную программу.

«Нет, конечно. Далеко не все предложения попадают в предвыборную кампанию, тем более такого содержания», — сказал Лебедев.

На вопрос, не планируют ли в партии распространить такие требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил с иронией.

«Ну начнем с самого Жириновского, а там посмотрим», — сказал он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами.

«Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. <…> Давайте пока просто рекомендовать», — сказал парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда». По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, «в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают».