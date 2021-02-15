Путин поручил принять закон для защиты начинающих инвесторов

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку защитить права неопытных инвесторов. Для этого будут внесены необходимые изменения в законы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — привела пресс-служба слова главы государства.

Свое поручение правительству и Центробанку Путин озвучил во время совещания по экономическим вопросам. Обсуждение проходило в январе 2021 года. Ответственными за исполнение поручения стали премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Поставленную задачу они должны выполнить до 15 июля 2021 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что президент дал правительству установку не допускать обмана неопытных вкладчиков. Также он посоветовал россиянам вкладывать деньги в облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). По его словам, такой способ инвестиций гарантирует сохранность сбережений и доход.