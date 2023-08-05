Власть 05 августа 2023, 21:49 Начавшиеся в Саудовской Аравии переговоры по Украине оценили в России Депутат Новиков назвал мозговым штурмом переговоры по Украине в Джидде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры с по урегулированию конфликта на Украине, которые начались в Саудовской Аравии, можно оценивать только как мозговой штурм. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он сообщил в комментарии Lenta.ru.

«Если участники этих обсуждений смогут благодаря состоявшемуся разговору сформулировать свои позиции, наверное, эти позиции для всех будут выглядеть более четко, прозрачно и понятно», — сказал депутат, отметив, что само по себе это не плохо.

Реклама

Новиков указал на то, что без России всякие переговоры по ситуации вокруг Украины «не могут выглядеть как событие, которое действительно способно гарантировать некие договоренности».

В городе Джидда в Саудовской Аравии в субботу, 5 августа, начались переговоры по урегулированию украинского конфликта. В них участвуют представители 30 стран. Переговоры продлятся до воскресенья, 6 августа.

Эти переговоры могут закончиться для США неожиданно, предположил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он пояснил, что вместо поддержки «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него.

Зеленский же, как указано в материале The New York Times, приготовился к попыткам западных государств принудить его к переговорам с Россией. Авторы статьи считают, что украинский лидер на фоне ожесточенных сражений показал своим дипломатам, что ситуация в будущем только усложнится.