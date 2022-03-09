«Начать биологическую войну может только безумец». Украина фактически открыла промышленное производство биооружия

Украина собирается создать биологическое оружие. В частности, ученые работали с опасными возбудителями таких болезней, как дифтерия, чума, сибирская язва. Об этом в эфире «360» заявил военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

«Начинать биологическую войну может полный безумец. Но похоже, что за океаном этого не понимают. Они тратят ежегодно только на создание дизайнерских вирусов более двух миллиардов долларов», — сказал он.

Эксперт объяснил, что дизайнерские вирусы — это вирусы с измененными свойствами, которых не существует в природе.

«На Украине зафиксировано, что они работают с патогенами. Допустим, с характерными для той местности, они усиливают патогенность с помощью синтетической биологии. Там нашли следы производства биологического оружия, причем в самых опасных его разновидностях, таких как чума, туляремия, дифтерия, холера, сибирская язва», — отметил Никулин.

По его утверждению, в двух лабораториях уничтожили 320 емкостей с этими опаснейшими бактериями и вирусами.

«Фактически это уже промышленное производство. Против кого они собирались применить, догадаться тоже не сложно», — заключил эксперт.

Ранее МИД РФ заявил, что в финансируемых американскими властями лабораториях на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова отметила высокие риски для безопасности из-за бесконтрольного развития биолабораторий на Украине, написал RT.