Власть 22 ноября 2023, 15:59 Началось выступление Путина на онлайн-саммите G20 Песков: Путин начал выступать на онлайн-саммите G20 РИА «Новости»

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Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-саммите G20 началось. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Выступает сейчас», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, по плану ли проходит саммит, и выступил ли уже Путин.

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Ранее Песков говорил, что во время выступления перед представителями стран «Большой двадцатки» президент поднимет вопрос о неспокойной нынешней ситуации. Путин изложит последовательную и сбалансированную позицию России по текущим событиям, отмечал пресс-секретарь главы государства.

Организатором виртуального саммита G20 выступила Индия, председательствующая в «Большой двадцатке» в этом году. В МИД страны сообщили, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут участвовать в онлайн-саммите.