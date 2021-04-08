Начало полномасштабного конфликта в Донбассе станет для Украины началом конца. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщило РИА «Новости».

«Начало боевых действий [в Донбассе] — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — заявил Козак.

Если конфликт примет опасную форму, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, отметил он. Козак добавил, что все зависит от «масштабов пожара».

«Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — указал Козак.

Он также призвал не преувеличивать внешнее влияние на президента Украины Владимира Зеленского со стороны США. По словам Козака, глава Незалежной прежде всего руководствуется внутриполитическими соображениями.

«Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер», — сказал Козак.

Ранее замглавы администрации президента РФ назвал действия Киева в Донбассе пиаром.

Зеленский в четверг прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. Он планирует пообщаться с военными на передовой и укрепить их боевой дух.