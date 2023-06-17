Власть 17 июня 2023, 18:44 Начались переговоры Путина с представителями стран Африки Президент Путин начал переговоры с делегацией из стран Африки в Петербурге Пресс-служба Кремля

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Переговоры президента России Владимира Путина с африканской делегацией организовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Представители стран Африки прибыли на встречу с российским лидером для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, сообщило РИА «Новости».

Глава государства поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проводят в закрытом режиме. В обсуждении мирной инициативы участвуют президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. Среди участников делегации есть премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Также предполагается, что стороны обсудят зерновую сделку.

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Ранее президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В ходе выступления глава государства рассказал о ситуации в экономике и поделился прогнозами на будущее. Главные тезисы речи российского лидера можно изучить по ссылке.