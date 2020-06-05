Началась регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции

Для жителей Москвы и Нижегородской области открылась регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции. Для участия нужен аккаунт на портале госуслуг.

«На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию», — сообщили в Мосгоризбиркоме.

В Нижегородской области для дистанционного голосования нужно зарегистрироваться на общероссийском или региональном сайте госуслуг, напомнили в областной избирательной комиссии.

Подать заявку в обоих регионах можно до 14:00 мск 21 июня.

Электронное голосование продлится шесть дней — с 25 по 30 июня. Оно пройдет на сайте 2020og.ru.

Очное голосование на избирательных участках состоится с 25 июня по 1 июля. Участок также можно выбрать на госуслугах.

После подведения итогов президент Владимир Путин, как ожидается, обратится к согражданам.