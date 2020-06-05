    05 июня 2020, 20:32

    Началась регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции

    Кирилл Фролов

    Для жителей Москвы и Нижегородской области открылась регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции. Для участия нужен аккаунт на портале госуслуг.
    Началась регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции

    «На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию», — сообщили в Мосгоризбиркоме.

    В Нижегородской области для дистанционного голосования нужно зарегистрироваться на общероссийском или региональном сайте госуслуг, напомнили в областной избирательной комиссии.

    Подать заявку в обоих регионах можно до 14:00 мск 21 июня.

    Электронное голосование продлится шесть дней — с 25 по 30 июня. Оно пройдет на сайте 2020og.ru.

    Очное голосование на избирательных участках состоится с 25 июня по 1 июля. Участок также можно выбрать на госуслугах.

    После подведения итогов президент Владимир Путин, как ожидается, обратится к согражданам.