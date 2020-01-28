Что надо знать о деле израильтянки Наамы Иссахар. Главное

Губернатор Московской области подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Этот документ предложат президенту, который уже решит — помиловать осужденную или нет. Иссахар попалась с наркотиками и сидит в российской тюрьме. «360» рассказывает главное о ее деле.

В апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево задержали израильтянку Нааму Иссахар, которая летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже нашли девять граммов гашиша. Российский суд приговорил девушку к 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков.

Еще в 2019 году за нее были готовы поручиться первые лица Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин. Канцелярия Нетаньяху обращалась к президенту России с просьбой смягчить «как наказание, так и условия содержания Наамы».

Иссахар частично признала вину — она действительно везла с собой наркотики, но исключительно для личного пользования. От обвинений в контрабанде она отказалась.

23 января, во время Всемирного форума памяти жертв холокоста, в Израиле Владимир Путин встретился с мамой Наамы Иссахар и уверил ее, что «все будет хорошо».

Что нужно для помилования?

Чтобы президент помиловал Нааму Иссахар, она должна была сама обратиться с просьбой об этом. Такова процедура. Ее ходатайство прикрепили к характеристике из колонии.

Перед тем как документы попадут к президенту, они должны пройти еще через несколько рук: это УФСИН, Комиссия по вопросам помилования, в которой состоит уполномоченный по правам человека и где ход дела определили открытым голосованием, губернатор Московской области и управление президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Что уже сделано?

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, обращаясь к Комиссии по помилованию Московской области, призвала как можно скорее освободить израильтянку.

В ходе общения с ней можно было убедиться в том, что она очень тяжело переживает случившееся. Незнание ею русского языка и удаленность от родных в значительной степени затрудняют отбывание наказания в колонии. Нахождение Наамы вдали от родины причиняет сильные страдания и ее матери Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что комиссия единогласно решила удовлетворить ходатайство о помиловании.

Его также уже подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь на пути к освобождению Иссахар осталось две инстанции: управление президента по обеспечению конституционных прав граждан, которое проверит, как соблюдается порядок помилования, и сам президент, который вынесет окончательное решение.