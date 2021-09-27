Водителей 13 регионов проверит на трезвость ГИБДД

Массовые проверки водителей проведут в 13 российских регионах. Но на самом деле их будет больше. Будет остановлено максимальное число машин на специально выбранных заранее участках дорог. Для этого на трассах появятся дополнительные посты ГИБДД.

Как сообщили «Вести», нетрезвых водителей точно будут ловить в Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а также в Крыму, республике Алтай, Коми, Марий Эл и Северной Осетии — Алании. Инспекторы проверят въезды и выезды в областные центры, а также пригородные зоны. Проверки в Кировской области начались уже 24 сентября.

Так как управление машиной в состоянии опьянения является одним из самых тяжелых нарушений правил дорожного движения (ПДД), отказ от медосвидетельствования будут наказывать штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до полутора лет. За повторное задержание в нетрезвом виде рецидивисту грозит уголовное преследование.

Инспекторы будут обращать внимание и на другие нарушения.

Предыдущие массовые проверки на российских дорогах состоялись в начале сентября. Сотрудники ГИБДД выявляют наибольшее число пьяных водителей в выходные и праздничные дни.