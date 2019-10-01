На теплые туалеты в школах правительство выделит 12 млрд рублей

В проекте федерального бюджета правительство заложило 12,2 миллиарда рублей на устройство санузлов с водоснабжением и канализацией в российских школах. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию потребовал решить эту проблему за два года.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ сообщило, что в пояснительной записке к бюджету на 2020 и 2021–2022 годы сказано, что на эти цели в рамках программы «Развитие дошкольного и общего образования» будут увеличены ассигнования. В 2020 году — 5,874 миллиарда рублей, в 2021 году — 6,317 миллиарда.

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Дополнительные суммы выделяются на благоустройство школ, ради обеспечения «надлежащих условия для обучения и пребывания детей». В первую очередь речь идет о соблюдении требований «к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации во исполнение послания Президента Российской Федерации».

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин констатировал, что почти 200 тысяч детей посещают школы, в которых нет нормального отопления, водопровода и канализации.

По данным Роспотребнадзора, в начале текущего года в России 2,5 тысяч школ были лишены централизованной системы канализации. Это 5,2% от отбщего числа учебных заведений страны. Путин потребовал решить эту проблему за два ближайших года.

Еще в июле 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил, что руководители регионов должны решить проблему теплых туалетов до конца года. В противном случае они будут их строить своими руками.

Эту же проблему не раз упоминала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, построить теплый школьный туалет «не космодром построить».

Она подчеркнула, что обсуждать эту проблему в который раз попросту стыдно.