Настоящей причиной возвращения Крым в состав России стало не расширение блока НАТО, а желание жителей полуострова вернуться домой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в ответ на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о причинах присоединения региона.

Ранее Шредер назвал экспансию североатлантического блока на восток основной причиной воссоединения Крыма и России. Он также заявил, что было нарушением международного права. Экс-канцлер выразил уверенность в том, что ни один президент РФ не откажется от полуострова, так как не захочет лишиться военной базы в Севастополе.

Дмитрий Белик предположил, что Шредер плохо знаком с ситуацией в Крыму в 1992–2014 годах. Жителям полуострова всегда были чужды навязываемые Киевом «ценности», они открыто выступали в поддержку России и ее политики.

«Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надписью „Севастополь-Россия“. Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили», — заявил Белик РИА «Новости».

Он напомнил, что за возвращение в Россию на референдуме 2014 года проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что жители полуострова так и не приняли Украину как самостоятельное государство.

«Ментально мы оставались частью огромной России. Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам „европейские ценности“ лишь укрепляли нашу уверенность», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Бальбек добавил, что, если бы у западных политиков было хоть немного познаний и понимания России, не было бы ни проблем Крыма, ни антироссийской повестки на Украине, ни международных разногласий.