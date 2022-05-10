Губернатор Рязанской области отказался баллотироваться на следующий срок
Глава Рязанской области Любимов отказался выставлять свою кандидатуру на следующий срок
Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что оставит свой пост после истечения полномочий. Выставлять свою кандидатуру на выборах в сентябре он не намерен. Об этом глава региона написал на своей странице во «ВКонтакте».
Любимов подчеркнул, что хочет быть полезен России в новой должности. Но о какой именно работе идет речь, он не уточнил.
«Всегда говорил о том, как мне важна работа на благо Рязанской области, каким близким и родным стал мне регион. За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику», — написал Любимов.
Срок полномочий губернатора Рязанской области истекает в сентябре 2022 года.
На посту главы региона Любимов провел только один срок. До этого он был депутатом Госдумы, куда перешел с поста председателя Законодательного собрания Калужской области.
В этом регионе он занимал посты министра экономического развития, был мэром города, заместителем губернатора, руководителем областной администрации.