Губернатор Рязанской области отказался баллотироваться на следующий срок

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что оставит свой пост после истечения полномочий. Выставлять свою кандидатуру на выборах в сентябре он не намерен. Об этом глава региона написал на своей странице во «ВКонтакте».

Любимов подчеркнул, что хочет быть полезен России в новой должности. Но о какой именно работе идет речь, он не уточнил.

«Всегда говорил о том, как мне важна работа на благо Рязанской области, каким близким и родным стал мне регион. За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику», — написал Любимов.

Срок полномочий губернатора Рязанской области истекает в сентябре 2022 года.

На посту главы региона Любимов провел только один срок. До этого он был депутатом Госдумы, куда перешел с поста председателя Законодательного собрания Калужской области.

В этом регионе он занимал посты министра экономического развития, был мэром города, заместителем губернатора, руководителем областной администрации.