На пресс-конференцию Путина начали принимать вопросы

Там есть возможность отправить текст вопроса или записать короткое видео (не более минуты). Поступившие обращения будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта, говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сама пресс-конференция пройдет 17 декабря в онлайн-формате. Путин будет находиться в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево. «Там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках», — уточнил Песков. Журналисты соберутся в Центре международной торговли в Москве.

Помимо традиционных вопросов от СМИ в этом году в мероприятие введут элементы «Прямой линии» — формата общения Путина с рядовыми россиянами. Для этого и открыли портал «Москва — Путину».

В июне 2019 года на «Прямую линию» поступило около двух миллионов вопросов, президент общался с гражданами более двух часов. На большой пресс-конференции для журналистов в том же году глава государства отвечал на вопросы в течение четырех часов.