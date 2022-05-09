МИД РФ выразил протест Польше из-за нападения на посла

Российский МИД выразил решительный протест властям Польши в связи с нападением экстремистов на посла РФ Сергея Андреева на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ заявили, что экстремисты 9 мая сорвали церемонию возложения венка на кладбище в Варшаве, напав на посла и других сотрудников дипмиссии при полном бездействии полиции.

«Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам», — говорится в сообщении дипведомства.

Российский МИД потребовал от Польши незамедлительно взяться за организацию церемонии возложения венка с обеспечением полной безопасности от провокаций. От польской стороны добиваются, чтобы эти меры приняли сегодня же.

Нападавшие окружили Андреева, как только он приехал на кладбище на дипломатической машине с российским флагом. Провокаторы явно ждали его там. С собой они взяли флаги Украины и простыни, облитые краской. Атаке подверглась и жена посла. Им не дали пройти к мемориалу. Полиции в момент атаки там не было, она прибыла только через несколько минут. После нападения посол заявил, что серьезно никто не пострадал.

МИД Польши заявил, что осознает серьезность ситуации с нападением на российского посла.