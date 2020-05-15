На помощь россиянам за границей выделили еще 900 млн рублей

МИД РФ получит от Кабмина еще 900 миллионов рублей на оказание помощи россиянам, которые во время пандемии оказались за рубежом. Такое распоряжение подписал и. о. премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти деньги пойдут на социальную поддержку соотечественников, которые из-за ограничений по коронавирусу не могут вернуться на родину. МИД РФ будет помогать им материально до тех пор, пока они не вернутся в Россию.

Кабмин ранее уже выделял Министерству иностранных дел 500 миллионов на решение этой проблемы. С помощью полученных денег россияне могут оплачивать проживание, еду и другие необходимые вещи за границей. Ведомство должно будет отчитаться о потраченных деньгах до 1 февраля 2021 года.

Многие страны закрыли свои границы для борьбы с распространением коронавируса. Ведь несколько миллионов человек по всему миру заразились. Россия совершает регулярные эвакуационные рейсы. Один из последних должен доставить россиян из Нью-Йорка. На борту находились 369 человек.

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что к российским дипломатам в Штатах за помощью обращаются также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана.