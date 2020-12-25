«На память возьму»: Мишустин забрал с производства флакон со «Спутником V»

В ходе своего визита на предприятие премьер-министр посмотрел, как фасуют и упаковывают готовые флаконы с препаратом. Один из пузырьков Мишустин в шутку предложил сначала выкупить по отпускной цене, а потом попросил себе на память.

«Две тысячи с меня. Нет, 1942 рубля. Я ее на память возьму, ладно?» — сказал он.

В начале декабря Минздрав утвердил предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере 1942 рублей за два компонента.

Михаил Мишустин отметил, что производством вакцины от коронавируса «Спутник V» сегодня занимаются четыре площадки. В ближайшие дни запустят пятое производство. Ожидается, что к январю они выпустят 6,5 миллиона доз препарата.

«Вакцинация должна идти непрерывно нарастающими темпами. В том числе и в праздники», — привело слова премьера РИА ФАН.

Мишустин призвал постоянно контролировать ситуацию по производству, доставке и хранению лекарственных препаратов.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. «Биокад» подписал соглашение с Центром имени Гамалеи о промышленном производстве вакцины «Спутник V». По данным на 16 декабря, производство выпустило более 863 доз препарата.