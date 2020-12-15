Власти Москвы отвергли возможность локдауна на новогодние праздники

Столичные власти не видят предпосылок для тотального локдауна, закрытия ресторанов и магазинов, на новогодник праздники в Москве. Она готова к приему туристов. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не видит смысла ограничивать в праздники продажу алкоголя.

Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути — кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — цитирует его РИА «Новости».

Как заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в прошлом году Москву посетили около пяти миллионов туристов. Сейчас их поток может сократиться на 90%.

На число приезжих в праздники может также повлиять ограничения, введенные в Санкт-Петербурге. Москва в любом случае лидирует по числу заболевших, что пугает жителей регионов.

«Возможно, какая-то положительная динамика будет небольшая, но отыграть снижение в 90% из-за закрытия Питера вряд ли получится. Зато Питер переплюнет Москву в плане отсутствия туристов», — пояснила Ломидзе.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа кафе и ресторанов. В Москве этого делать не стали, но в новогоднюю ночь общепит не будет работать с 23:00 мск до 06:00 мск.