Власти Москвы отвергли возможность локдауна на новогодние праздники
Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути — кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — цитирует его РИА «Новости».
Как заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в прошлом году Москву посетили около пяти миллионов туристов. Сейчас их поток может сократиться на 90%.
На число приезжих в праздники может также повлиять ограничения, введенные в Санкт-Петербурге. Москва в любом случае лидирует по числу заболевших, что пугает жителей регионов.
«Возможно, какая-то положительная динамика будет небольшая, но отыграть снижение в 90% из-за закрытия Питера вряд ли получится. Зато Питер переплюнет Москву в плане отсутствия туристов», — пояснила Ломидзе.
В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа кафе и ресторанов. В Москве этого делать не стали, но в новогоднюю ночь общепит не будет работать с 23:00 мск до 06:00 мск.