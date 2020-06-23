Росстат рассказал, как власти реагируют на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют на «негативную» статистику конструктивно. Росстат может заранее предоставлять данные узкому кругу лиц, при условии, что она останется полностью неизменной.

Об этом РБК сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — пояснил он.

Он подчеркнул, что одно из базовых правил официальной статистики — это равный доступ всех потребителей к информации.

«Это один из принципов европейской статистики, и он полностью соответствует всем международным практикам», — подчеркнул глава Росстата.

Ранее ведомство опубликовало данные о зарплатах россиян за апрель. Они снизились на 2% в годовом выражении.