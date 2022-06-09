«На нашу долю выпало возвращать и укреплять». Путин назвал предназначение России

На долю современной России выпало предназначение возвращать и укреплять земли, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел историческую параллель с событиями времен Северной войны, напомнив, что в этот период Петр I ничего не отторгал у шведов.

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Все Приладожье, там где сегодня Петербург основан. Возвращал и укреплял — вот что он делал», — подчеркнул Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.

По словам главы государства, на долю России сейчас тоже выпало возвращать и укреплять.

«И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — сказал президент.

Сегодня президент посетил там мультимедийную выставку «Петр I. Рождение империи» в историческом парке «Россия — моя история». Ее открыли по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения императора.