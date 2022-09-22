Слухи о приоритетах при частичной мобилизации на Кубани для прибывших с 2015 года не подтвердились | 360°

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Слухи о приоритетах при частичной мобилизации на Кубани для прибывших с 2015 года не подтвердились

Оперативный штаб Кубани опроверг слухи о приоритетах при частичной мобилизации

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Информация о том, что в ходе частичной мобилизации в Краснодарском крае сначала призовут тех, кто прибыл в регион после 2015 года, оказалась недостоверной. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канаде.

По данным оперштаба, в интернете начала распространятся фальшивые сообщения о том, что мобилизовывать в первую очередь будут людей, которые приехали в Краснодарский край начиная с 2015 года. Якобы такое решение приняли власти региона.

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«Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось, подобных решений не принималось», — сказано в сообщении штаба.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября во время обращения к россиянам сообщил о начале частичной мобилизации в стране. По словам министра обороны Шойгу, речь идет о привлечении около 300 тысяч резервистов. Студентов и призывников призывать не будут.

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