Слухи о приоритетах при частичной мобилизации на Кубани для прибывших с 2015 года не подтвердились | 360°

Власть 22 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Слухи о приоритетах при частичной мобилизации на Кубани для прибывших с 2015 года не подтвердились Оперативный штаб Кубани опроверг слухи о приоритетах при частичной мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация о том, что в ходе частичной мобилизации в Краснодарском крае сначала призовут тех, кто прибыл в регион после 2015 года, оказалась недостоверной. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канаде.

По данным оперштаба, в интернете начала распространятся фальшивые сообщения о том, что мобилизовывать в первую очередь будут людей, которые приехали в Краснодарский край начиная с 2015 года. Якобы такое решение приняли власти региона.

Реклама

«Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось, подобных решений не принималось», — сказано в сообщении штаба.

Реклама

0 0 0 0 1 0