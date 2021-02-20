Остатки российского кредита на АЭС в Белоруссии пустят на другие цели

В 2011 году Минск получил от Москвы кредит в 10 миллиардов долларов на строительство АЭС. Остатки средств хотят перераспределить на другие инвестиционные проекты, выгодные обеим странам.

Ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС в Островце меньше предоставленного российской стороной финансирования. Об этом газете «Известия» рассказали в белорусском Минфине. Государства обстоятельства учли и начали обсуждать, как использовать излишки экспортного кредита.

«Правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств <…> для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — подчеркнули в министерстве. Ведомство не стало уточнять, ни о каких проектах идет речь, ни оставшуюся сумму.

В Госдуме предположили, что неиспользованные кредитные средства могут направить на поддержку белорусских предприятий — в первую очередь, тяжелого машиностроения, аграрного сектора и медицинских. РФ также может выделить дополнительные средства на приоритетные проекты в Белоруссии, причем необязательно остатки кредита 2011 года.

В белорусском парламенте подтвердили, что Александр Лукашенко приедет в Россию для обсуждения финансовых вопросов. Глава республики намерен обсудить вопросы «экономической консолидации».

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Белоруссии 22 февраля в Сочи.