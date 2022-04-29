СВР: заявление о планах Польши на Украине основано на данных разведки

Слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах Польши и США разместить «миротворцев» на западе Украины основаны на разведывательных данных от нескольких надежных источников. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее пресс-бюро СВР выпустило заявление Нарышкина о том, что американские и польские власти прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. Речь фактически идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал, что у Польши есть право на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение данных территорий в состав Польского государства, отметил Нарышкин.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин объяснил, что целью является денацификация соседней страны.