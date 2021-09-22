Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты

Депутат от «Единой России» в заксобрании Курганской области Дмитрий Фролов подготовил законопроект, запрещающий тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Госдума рассмотрит документ в октябре. Для контроля за средствами предложено создавать специальные электронные счета. Все транзакции с них будут отслеживаться, чтобы средства шли на целевые нужды.

Как сообщили газете «Известия» опрошенные эксперты, отслеживать деньги будет непросто. В законопроекте предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых нельзя тратить «детские деньги». В первую очередь, на алкоголь, никотиносодержащую продукцию и сигареты. Список должно сформировать федеральное правительство.

Региональные власти должны будут определить специальный механизм, который позволит контролировать покупки родителей. Авторы документа предложили открыть в национальной платежной системе «социальные электронные счета».

Речь идет не о материнском капитале, а о ежемесячных детских пособиях. Их минимальный размер составляет 400 рублей, максимальный — более 29 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу сказано, что социальную поддержку населения с помощью особых электронных счетов в Калининградской области оказывают с 2020 года.

Представители большинства думских фракций отнеслись к законопроекту положительно. Депутаты согласились, что детские пособия должны тратиться по назначению.

Но первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев считает, что ограничивать траты не надо.

«Родители сами должны решать, на что пойдут эти деньги. Если они тратят их на алкоголь и сигареты, то среагировать на это должны соответствующие органы, которые контролируют воспитание детей, в том числе органы опеки. Иначе мы так все зарегулируем, что получить эти деньги родители просто не смогут», — заявил он.

Минтруд решил изменить выплаты одиноким родителям детей 8-17 лет и смягчить правила получения пособий на детей 3-7 лет.