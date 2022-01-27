На аграрную науку выделят более 6 млрд рублей в 2022 году

Правительство выделит 6,2 миллиарда рублей на аграрную науку в следующие три года в рамках инициативы «Аграрная наука — шаг в будущее развитие агропромышленного комплекса». По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, деньги направят на развитие отечественных селекции и генетики, в том числе на основе геномных и постгеномных технологий.

«В блоке „Технологический рывок“ подготовлена инициатива „Аграрная наука — шаг в будущее развитие агропромышленного комплекса“. В этой инициативе мы сосредоточены на развитии отечественных селекции и генетики, в том числе на основе геномных и постгеномных технологий. В бюджете на реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 6,2 миллиарда рублей, в том числе на 2022 год в объеме более двух миллиардов рублей», — сообщила Абрамченко.

К 2024 году будут созданы и внедрены отечественные сорта и гибриды сельхозкультур, не уступающими зарубежным аналогам, технологии, направленные на увеличение продуктивности крупного рогатого скота молочных пород. Задача обеспечить аграриев семенами, чтобы не зависеть от импорта.

К этому же году будет создано пять агробиотехнопарков, первый — уже в этом году. Впервые в истории будет создан цифровой банк генетических паспортов, который позволит повысить урожайность культур и продуктивность сельскохозяйственных животных. В связи с этим в 2021 году был принят закон «О семеноводстве», над которым работали более 10 лет.

«Кроме того, в 2021 году уже проведена системная работа с целью мобилизации научного, инновационного и производственного потенциала сектора исследований и разработок в сфере сельского хозяйства: создано 50 аграрных научных центров;

30 междисциплинарных научных центров; опытные хозяйства присоединены к научным центрам в качестве экспериментальных площадок; создано 114 новых научных лаборатории в сфере селекции, семеноводства и молекулярной генетики, в которые привлечено более 1100 новых научных сотрудников», — рассказала вице-премьер.

Кроме того, в прошлом году в рамках обновления приборной базы в аграрных научных центрах приобретено научное лабораторное оборудование на один миллиард рублей. В 2022-м на эти цели запланировано свыше одного миллиарда рублей. Созданные в 2021 году 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров до 2024 года получат господдержку в размере 3,7 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Наука и университеты».