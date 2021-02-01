На 4,9% вырастут социальные пособия в России с 1 февраля

Размер социальных пособий и выплат инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев труда, граждан, пострадавших на производстве поднимутся с 1 февраля на 4,9%. Будут также увеличены детские пособия.

По российским законам, уточнил ТАСС, коэффициент индексации выплат должен приравниваться к инфляции, которая в 2020 году составила 4,9%. Проиндексированы будут не только единовременные денежные выплаты (ЕДВ), но и набор социальных услуг, который вырастет с 1 февраля до 1211,66 рублей в месяц. С 6124,86 до 6424,98 рублей увеличится пособие на погребение.

С 1 февраля вырастет с 18 004,12 до 18 886,32 рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. До 7082,85 рублей увеличится пособие по уходу за ребенком. Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки (до 12 недель) беременности вырастут с 675,15 до 708, 92 рублей.

В 2021 году правительство России дополнительно выделит на оплату временной нетрудоспособности 68,5 миллиардов рублей.