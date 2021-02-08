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    08 февраля 2021, 21:30

    Голикова прокомментировала рост смертности на 18% в 2020 году

    Кирилл Фролов

    Рост смертности в 2020 году был прогнозируемым из-за увеличения числа заболевших COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, «самым напряженным месяцем по смертности» стал декабрь, он повлиял и на общегодовые показатели, передал RT.
    Голикова прокомментировала рост смертности на 18% в 2020 году

    Голикова отметила, что сейчас число новых случаев коронавируса стабильно снижается в 29 регионах. Еще в 54 субъектах ситуация стабилизируется.

    «Нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны — это Костромская и Псковская области», — привел ТАСС слова вице-премьера.

    Голикова добавила, что «наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше». При этом за последние четыре недели в первой возрастной группе число выявленных случаев коронавируса снизилось на 21,9%, во второй — на 23,5%.

    В понедельник, 8 февраля, Росстат обнародовал данные по смертности за 2020 год. За это время в стране зарегистрировали 2 миллиона 124,5 тысячи смертей. Это на 17,9% (на 324 тысячи) больше, чем годом ранее.

    Около половины избыточной смертности приходится на умерших, у которых был подтвержден COVID-19.