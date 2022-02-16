В России готовы сделать все, чтобы войны с Украиной не было. Российское общество не хочет войны с кем бы то ни было, рассказала в интервью «Парламентской газете» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наша позиция четко сформулирована главой российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что сейчас отношения между РФ и Украиной, «мягко говоря, переживают не лучшие времена». Но политик уверена, что урегулировать любую проблему можно мирным путем, дипломатическими средствами, а также политическим путем.

Нет объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях, заметила Матвиенко. Именно поэтому неудивительно, что тема агрессии в сторону Украины под собой не имеет никакой доказательной базы.

«Мы видим, мы понимаем, что определенные силы в США, на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с нашей страной. Я бы даже сказала, принуждают к ней Киев, накаляя международную обстановку», — заметила спикер Совфеда.

По ее словам, одновременно НАТО уже начал военное освоение территории Украины. Матвиенко подчеркнула, что никто в России не хочет войны с Украиной, а также с кем бы то ни было еще.

«Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», — отметила Матвиенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о сюжете американского телеканала CBS, в котором говорилось о якобы выдвижении российских войск на позицию атаки по Украине. Этот материал Захарова назвала отборной фальсификацией.

Страны Запада и Украина в последнее время активно заявляют о якобы возможном «вторжении» России на Украину. Российская сторона подобные предположения неоднократно отрицала. В РФ уже заявляли, что не собираются ни на кого нападать.