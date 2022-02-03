«Мы здесь все хозяева»: Путин пошутил об обстановке на форуме «Деловая Россия»
Путин пошутил об обстановке на форуме «Деловая Россия»
Президент Владимир Путин пошутил насчет атмосферы на форуме «Деловая Россия». Главу государства назвали «хозяином» мероприятия, но он с этим не согласился.
Во время форума Путин решил задать участникам встречи на удаленке неожиданный вопрос, чтобы те ответили без подготовки. Президент поинтересовался у помощников, если у гостей форума микрофоны, на что один из организаторов предложил все-таки предоставить участникам время для подготовки.
«Может не будем давать возможность подготовиться, так будет интереснее и поживее», — сказал Путин.
Помощник заявил, что на форуме именно глава государства является хозяином, поэтому решать именно ему.
«Да мы здесь все хозяева. Пожалуйста, дайте микрофон кому-нибудь», — попросил Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме «Деловая Россия» в режиме видеоконференции. Мероприятие проходит 3 февраля. Президент обсудит с членами общероссийской общественной организации вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, развития инфраструктуры и некоторые другие темы.