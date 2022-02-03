«Мы здесь все хозяева»: Путин пошутил об обстановке на форуме «Деловая Россия»

Президент Владимир Путин пошутил насчет атмосферы на форуме «Деловая Россия». Главу государства назвали «хозяином» мероприятия, но он с этим не согласился.

Во время форума Путин решил задать участникам встречи на удаленке неожиданный вопрос, чтобы те ответили без подготовки. Президент поинтересовался у помощников, если у гостей форума микрофоны, на что один из организаторов предложил все-таки предоставить участникам время для подготовки.

«Может не будем давать возможность подготовиться, так будет интереснее и поживее», — сказал Путин.

Помощник заявил, что на форуме именно глава государства является хозяином, поэтому решать именно ему.

«Да мы здесь все хозяева. Пожалуйста, дайте микрофон кому-нибудь», — попросил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме «Деловая Россия» в режиме видеоконференции. Мероприятие проходит 3 февраля. Президент обсудит с членами общероссийской общественной организации вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, развития инфраструктуры и некоторые другие темы.