«Мы ведем себя сдержанно и скромно». Путин пообещал жесткий ответ недружественным западным странам

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи внешней политики России. Речь идет про обеспечение мира и безопасности для благополучия граждан страны. Об этом глава государства заявил во время послания к Федеральному собранию.

«Задача внешней политики России — обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», — заявил Путин.

Вместе с тем в мире, к сожалению, похоже, все привыкли к практике незаконных санкций в экономике. К грубым попыткам одних навязать свою волю другим Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня такая практика перерождается в нечто более опасное. Он отметил, что речь идет про прямую попытку организации в Белоруссии переворота и убийства президента — при этом все делают вид, будто ничего не происходит. Российский лидер подчеркнул, что это переходит все границы.

Он уточнил, что некоторые страны завели очень неприличный обычай — обвинять Россию по любому поводу. Обычно эти нападки совершенно беспочвенны.

«Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Хотим иметь дружественные отношения со всеми», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не хочет сжигать мосты, однако нанесет быстрый и жесткий ответ, если кто-то решится на это первым. Организаторы провокаций в адрес государства пожалеют о своем поступке.

«При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заключил глава страны.