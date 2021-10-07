«Мы стараемся соответствовать». Губернатор Подмосковья поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свои пожелания он написал в официальном аккаунте в Instagram.

Губернатор поздравил президента с днем рождения, а также пожелал ему сил и энергии для новых побед. В этом году Путин отмечает 69-й день рождения.

«Все мы понимаем, какой груз ответственности Вы несете. Я думаю, каждый видит Вашу самоотдачу, внимание и чуткость к людям и к нашей стране. Мы стараемся соответствовать. Работать в Вашей команде — большая честь. Понимаем, что должны обеспечивать перемены к лучшему в жизни каждого», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья также поблагодарил российского лидера за внимание и поддержку региона.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что у президента нет традиции проставляться в свой день рождения. Кроме того, он редко освобождает 7 октября от рабочих обязанностей. Обычно он принимает поздравления по телефону, продолжая работать. При этом подарки российскому лидеру обычно дарят во время личных встреч. Ему часто преподносят собак различных пород — коллеги знают, что он любит проводить время с животными.