«Мы регулярно общаемся». Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

Медведев отметил, что общение с президентом происходит довольно часто и по рабочим вопросам. При этом в отношениях между высокопоставленными руководителями «все хорошо».

«Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения», — ответил Медведев на вопрос журналистов об отношениях с главой государства.

Он также рассказал, что сейчас находится на должности заместителя президента, который отвечает за функционирование Совета безопасности. В рамках работы Медведев и Путин регулярно встречаются.

«Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности в узком смысле слова и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

Кроме этого, он часто встречается с Путиным как председатель партии «Единая Россия». Они говорят о партийных задачах. Медведев рассказал, что обсуждал с президентом предложения по поддержке экономики, социальной сферы, а также вопросы труда, занятости.