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    09 июля 2020, 11:23

    «Мы регулярно общаемся». Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

    Мария Шагиахметова

    Дмитрий Медведев в большом интервью с журналистами радио «Комсомольская правда» рассказал об отношениях с Владимиром Путиным. Они по-прежнему остаются хорошими приятелями.
    «Мы регулярно общаемся». Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

    Медведев отметил, что общение с президентом происходит довольно часто и по рабочим вопросам. При этом в отношениях между высокопоставленными руководителями «все хорошо».

    «Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения», — ответил Медведев на вопрос журналистов об отношениях с главой государства.

    Он также рассказал, что сейчас находится на должности заместителя президента, который отвечает за функционирование Совета безопасности. В рамках работы Медведев и Путин регулярно встречаются.

    «Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности в узком смысле слова и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

    Кроме этого, он часто встречается с Путиным как председатель партии «Единая Россия». Они говорят о партийных задачах. Медведев рассказал, что обсуждал с президентом предложения по поддержке экономики, социальной сферы, а также вопросы труда, занятости.