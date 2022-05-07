Мы никого не выгоняем. Володин заявил, что зарубежные компании могут вернуться в Россию

Часть зарубежных компаний частично или полностью приостановила деятельность в России после начала спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что такие корпорации смогут без проблем возобновить работу. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В этом вопросе самое важное — определенность. Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», — сказал он.

Также он приравнял полный уход компаний из России к сотрудничеству к США. По мнению Володина, если корпорации останавливают деловые контакты с РФ, то они «начинают плясать под дудку Вашингтона». При этом нишу ушедших брендов быстро займут товары из Азии и российские компании.

Российские власти разработали ряд мер, которые сгладят возможные трудности после ухода некоторых зарубежных корпораций. Среди них — разрешение на параллельный импорт. Маркетолог Игорь Качалов рассказал, что такая мера не повлияет на стоимость товаров, но сделает российский рынок более привлекательным.