Мы не Запад, мы внуки Героев. Рогозин ответил YouTube песней «Русские»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на действия YouTube публикацией песни «Русские», слова к которой он написал сам. Видеохостинг удалил видеозаписи с Рогозиным с канала «Роскосмос медиа».

В Telegram-канале глава Роскосмоса напомнил, что это именно Россия разгромила армию Наполеона, именно советские войска взяли Берлин. Рогозин написал песню — она про русских.

«Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, — это ребята с Байконура», — написал Рогозин.

Поступок видеохостинга говорит о том, что Запад желает смотреть только то, что соответствует их видению мира. Однако у России есть свое понимание истории, подчеркнул глава космической отрасли.