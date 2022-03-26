«Мы не пропускаем удары». МИД призвал США усвоить уроки враждебных шагов

США давно пора усвоить, что Россия не пропускает удары и на каждый враждебный шаг неминуемо последует болезненная реакция. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Власти США в последнее время пытаются снять с себя ответственность за нынешнее состояние российско-американских отношений, близких к полному разрыву.

«Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в „эскалации“ на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова напомнила, что с 2018 года американцы под надуманными предлогами высылали дипломатов, захватывали дипсобственность, торгпредство, закрывали генконсульство.

«Чего в этом больше, традиционного англо-саксонского высокомерия или убежденности в собственной непогрешимости, „позволяющей“ диктовать другим условия и правила, значения не имеет. Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — указала она.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал США главной «страной-разбойником».