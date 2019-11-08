  • «Мы не патологоанатомы». Кремль повеселили слова Макрона о НАТО

    08 ноября 2019, 13:54

    Александра Ломейко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО наступила «смерть мозга». В Кремле не взялись комментировать мнение главы иностранного государства о работе Североатлантического альянса.
    «Мы не патологоанатомы». Кремль повеселили слова Макрона о НАТО

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что едва ли российской стороне стоит давать характеристики союзу. Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Это не нам решать, мы не патологоанатомы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Он заметил, что Москва не станет оценивать, «живо или мертво» НАТО и «какие части тела у этого Альянса находятся в коматозном состоянии».

    Пушков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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    Ранее Макрон в беседе с журналом The Economist раскритиковал координацию действий внутри союза и заявил, что это говорит о «смерти мозга» Североатлантического альянса. С его позицией не согласились генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель, назвав комментарий французского лидера слишком резким.

    В России полагают, что высказанное Эммануэлем Макроном мнение вполне самокритично, так как Франция сама является частью военного блока.