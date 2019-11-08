«Мы не патологоанатомы». Кремль повеселили слова Макрона о НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО наступила «смерть мозга». В Кремле не взялись комментировать мнение главы иностранного государства о работе Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что едва ли российской стороне стоит давать характеристики союзу. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Это не нам решать, мы не патологоанатомы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он заметил, что Москва не станет оценивать, «живо или мертво» НАТО и «какие части тела у этого Альянса находятся в коматозном состоянии».

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Ранее Макрон в беседе с журналом The Economist раскритиковал координацию действий внутри союза и заявил, что это говорит о «смерти мозга» Североатлантического альянса. С его позицией не согласились генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель, назвав комментарий французского лидера слишком резким.

В России полагают, что высказанное Эммануэлем Макроном мнение вполне самокритично, так как Франция сама является частью военного блока.