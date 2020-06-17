Валерий Фадеев считает, что внесение поправок к Конституции развивают концепцию социального государства. Это показывает твердую позицию России.

Об этом председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил в ходе подписания соглашения о взаимодействии ЦИК России и гражданского общества, пишет ТАСС.

Как раз сейчас мы достигли этой концепции прав и свобод человека. И то, что сейчас происходит с нашей конституцией, доказывает, что мы здесь стоим твердо, прочно. Мы не отказываемся от социального государства, мы не отказываемся от прав и свобод, мы развиваем это Валерий Фадеев Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Он напомнил, что идея социального государства была популярной во второй половине 20 века, но сейчас Запад от нее отходит.

«В том наступающем мировом хаосе мы можем оказаться лидерами с нашей твердой позицией, поэтому так важно голосовать и высказать свою точку зрения. И это не только для России важно, это важно и для многих народов. И чем сильнее будет Россия, тем больше стран будет смотреть на нас, как это было в недавние годы», — отметил Фадеев.

По мнению главы СПЧ, старая редакция Конституции была хорошая, однако она была принята в период растерянности, после распада Советского Союза. Он отметил, что некоторые поправки сейчас очень важны, ведь раньше об этом не задумывались.

«Например, поправки, связанные с территориальной целостностью, суверенитетом, очень важны. Тогда не было этого в тексте конституции. Касательно ценности труда человека — тоже этого не было, потому что капитализм победил в России, мы были немного диковаты. И очень важно, что в этом отношении Россия становится лидером», — пояснил он.

25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.