Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас речь о второй волне коронавируса не идет. В некоторых регионах страны все еще продолжается или только начинается первая волна.

«Мы не говорим о какой-то второй волне, но, как мы совсем недавно еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Нужно держать руку на пульсе и эффективно, своевременно реагировать на происходящие события», — сказал Путин.

Во время совещания с членами правительства глава государства поручил предоставить регионам 10 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на реализацию мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент призвал глав регионов не забывать о своей ответственности, несмотря на то, что власти отслеживают ситуацию по всей стране.

Всего за время распространения коронавируса российские врачи подтвердили 1 563 976 случаев инфицирования. Вылечился и выписался из больниц уже 1 171 301 пациент. Не смогли справиться с заражением и скончались 26 935 человек.