«Мы не должны смотреть друг на друга сквозь прицел. Должен быть контакт. К сожалению, этот контакт сейчас ушел на ноль», — заметил парламентарий.

Он напомнил о большом числе международных проблем, среди которых — терроризм и пандемия коронавируса. По мнению законодателя, эти учения поспособствуют выстраиванию «конструктивных взаимоотношений и росту доверия друг к другу». По его словам, военные маневры ВМФ и НАТО «призваны объединить усилия по борьбе с международным терроризмом».

«Он все еще актуален, как показали примеры в Сирии и Карабахе», — добавил собеседник информагентства.