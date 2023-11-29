Власть 29 ноября 2023, 05:00 «Мы готовы». В МИД России не исключили вероятность вооруженного конфликта с НАТО Замглавы МИД Рябков не исключил вооруженный конфликт между Россией и НАТО РИА «Новости»

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Военный конфликт между Россией и НАТО не исключен, однако выбор «целиком и полностью» на стороне альянса. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

«Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы <…> защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — заявил замминистра в ответ на вопрос о перспективе вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом.

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Рябков отметил, что НАТО эскалирует ситуацию на важном для России направлении, и это опасный путь. Замминистра отметил, что те, кто испытывает россиян на прочность, может оказаться в числе проигравших. Отношения России и НАТО в ближайшее время не восстановятся, считает политик. Те, кто думает, что РФ попросит об их восстановлении, заблуждаются.

На переговорах России и Украины весной 2022 года российская сторона требовала нейтрального статуса Украины и невступления ее в НАТО. Однако Запад пошел по другому пути и втянул обе страны в вооруженный конфликт.