29 ноября 2023, 05:00
«Мы готовы». В МИД России не исключили вероятность вооруженного конфликта с НАТО
Замглавы МИД Рябков не исключил вооруженный конфликт между Россией и НАТО
Военный конфликт между Россией и НАТО не исключен, однако выбор «целиком и полностью» на стороне альянса. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.
«Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы <…> защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — заявил замминистра в ответ на вопрос о перспективе вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом.
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Рябков отметил, что НАТО эскалирует ситуацию на важном для России направлении, и это опасный путь. Замминистра отметил, что те, кто испытывает россиян на прочность, может оказаться в числе проигравших. Отношения России и НАТО в ближайшее время не восстановятся, считает политик. Те, кто думает, что РФ попросит об их восстановлении, заблуждаются.
На переговорах России и Украины весной 2022 года российская сторона требовала нейтрального статуса Украины и невступления ее в НАТО. Однако Запад пошел по другому пути и втянул обе страны в вооруженный конфликт.
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