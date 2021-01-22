Слуцкий обозначил, что депутаты готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса. Он напомнил, что сохранение этого соглашения отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями.

«Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений», — приводит слова законодателя Daily Storm.