«Мы еще пройдем по брусчатке». Путин принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Президент Владимир Путин обратился к участникам «Бессмертного полка онлайн». Он заверил, что главное — чтобы ветераны оставались в сердцах, но пообещал, что пройти по брусчатке Красной площади еще тоже получится.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся в нашем сердце. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал президент Владимир Путин.

Во время обращения президента рядом с ним лежали два портрета. Таким образом Путин принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн».

Из-за пандемии коронавируса в юбилейный год с даты окончания Великой Отечественной войны отменили все массовые мероприятия, в том числе и знаменитое шествие «Бессмертный полк».

Организаторы шествия дали возможность принять в нем участие удаленно. Для этого надо было загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка».

В течение всего 9 мая фотографии героев-фронтовиков от пользователей будут показывать более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».