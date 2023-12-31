Власть 31 декабря 2023, 17:08 «Мы едины в наших помыслах». Путин заявил, что Россия много сделала в 2023 году Президент Путин заявил, что России предстоит идти вперед и созидать будущее Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Глава государства заявил, что в 2023-м Россия твердо отстаивала свои интересы и этот год совсем скоро станет частью истории.

«Нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность», — подчеркнул российский лидер.

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По словам Путина, ценности для россиян станут нерушимой опорой, но главное, что объединяет всех жителей страны, — осознание значимости исторического этапа, через который проходит Россия. Каждый житель страны ощущает собственную ответственность за Родину.

Россияне едины в помыслах, в труде и в бою, уверен Путин. Жители страны поддерживают друг друга, проявляют милосердие и стойкость.

«Мы едины в наших помыслах», — заявил Путин.

Отдельно президент обратился к военнослужащим, которые борются за правду и справедливость. Путин назвал их героями, которых поддерживают миллионы людей.

«Вместе с вами наши сердца, мы гордимся вами», — отметил он.

Россия умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит. Как сказал Путин, ничто не разобщит страну и не позволит забыть прошлое, остановить развитие.

Президент пожелал всем семьям добра, добавив, что Россия — это одна страна и одна большая семья. Сплоченность — залог будущего России. Новогоднее обращение Путина по длительности заняло три минуты и 45 секунд.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности праздничного выступления Путина. Пресс-секретарь президента заявил, что россияне узнают детали обращения главы государства только в новогоднюю ночь.