«Мы должны были пройти свой путь»: Песков рассказал о жизни с Навкой
Официальный представитель Кремля в интервью «Авторадио» заметил, что и он, и его жена благодарны своим предыдущим семьям.
«У нас ранее были семьи, у нас есть дети от предыдущих семей, и она, и я признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы», — сказал Песков.
Сначала они с Навкой жалели, что не встретились в молодости. Но потом поняли — все сложилось, как должно.
«Мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
На вопрос о том, счастлив ли он, Песков ответил утвердительно. Он добавил, что много о чем мечтает, но не стал вдаваться в подробности.
Спокойная жизнь официального представителя Кремля вряд ли устроила бы. Песков сказал, что не может без работы, как и его супруга.
«Я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно и много поработать, <…> и нужно определенное время для неги», — пояснил пресс-секретарь Путина.
Комментируя мнение о своем союзе с Навкой как об одной из самых блистательных пар страны, Песков сказал, что в этом заслуга его супруги.