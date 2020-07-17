«Мы должны были пройти свой путь»: Песков рассказал о жизни с Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что счастлив с Татьяной Навкой. У каждого из супругов был свой путь, который в итоге и привел их друг к другу.

Официальный представитель Кремля в интервью «Авторадио» заметил, что и он, и его жена благодарны своим предыдущим семьям.

«У нас ранее были семьи, у нас есть дети от предыдущих семей, и она, и я признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы», — сказал Песков.

Сначала они с Навкой жалели, что не встретились в молодости. Но потом поняли — все сложилось, как должно.

«Мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

На вопрос о том, счастлив ли он, Песков ответил утвердительно. Он добавил, что много о чем мечтает, но не стал вдаваться в подробности.

Спокойная жизнь официального представителя Кремля вряд ли устроила бы. Песков сказал, что не может без работы, как и его супруга.

«Я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно и много поработать, <…> и нужно определенное время для неги», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Комментируя мнение о своем союзе с Навкой как об одной из самых блистательных пар страны, Песков сказал, что в этом заслуга его супруги.