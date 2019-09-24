«Мы без документов»: Косачев рассказал об отказе США выдавать визы российским сенаторам

Российским сенаторам затянули получение виз США. МИД России заявил о поломке системы Подробнее

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что посольство США не выдало визы 10 членам российской делегации. По его словам, сейчас все их документы находятся американском посольстве.

«Я сейчас уезжаю из аэропорта, вместо того, чтобы улететь из него. Они не выдали просто вовремя десяти членам российской делегации визы. Паспорта лежат в посольстве США. На момент вылета ни паспорта, ни визы в этих паспортах нам выданы не были. Мы без документов», — объяснил Косачев.