Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал состоял на учете МВД России с 1990-х годов за связь с организованной преступной группой (ОПГ). С таким заявлением выступил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Своим мнением он поделился в Twitter, сообщила «Политика Сегодня».

«Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно», — написал Хинштейн.

По словам Хинштейна, Фургал упоминался в сводках полиции с 1990-х за связь с ОПГ «Общак».

Также депутат упомянул, что задержанный в 2011 году преступный авторитет по кличке Тимоха был помощником Фургала. Работая депутатом, тот «занимался сомнительным бизнесом» — переработкой металла.

Фургала задержали утром 9 июля по подозрению в тяжких преступлениях и отправили в Москву. Там губернатору предъявят обвинения, заявили в СК. По версии следствия, глава региона причастен к организации убийства и покушению на убийство некоторых предпринимателей. Сдали чиновника его же подельники.